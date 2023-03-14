فحص ومراجعة المعايير القياسية لجودة التعليم بمعاهد كفر الشيخ

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بمعاهد كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على مدى تسهيل الإجراءات، وإتاحة قيام فرق عمل الهيئة القومية للجودة؛ بأداء مهامه من خلال فحص ومراجعة المعايير القياسية لجودة التعليم، تمهيدًا لحصول المعاهد المرشحة للجودة على شهادة الاعتماد الرسمي.

فحص ومراجعة المعايير القياسية لجودة التعليم

وجاءت جولة رئيس المنطقة بمجمع معاهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي والثانوي، ومجمع المعاهد النموذجية بكفر الشيخ.

وفي ذات السياق، أكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن المعاهد التي تتم زيارتها حالياً بالفصل الدراسي الثاني قد تلقت دعمًا فنيًا وتدريبات من إدارة الجودة بالمنطقة من قبل متخصصين في إجراءات الجودة والاعتماد، تحت عناية ومتابعة مستمرة منه على مدار العام، مشيراً إلي أن المنطقة تحرص دائمًا على تذليل كافة العقبات أمام تلك المعاهد للحصول على شهادة الجودة.

جدير بالذكر، أن معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية تُعد من المعاهد التي لها السبق في الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم على مستوى المعاهد الأزهرية.

اعتماد 24 معهداً أزهرياً بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية العام الماضي

وكانت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، قد أعلنت في شهر ديسمبر 2022 الماضي، عن اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لعدد 24 معهداً أزهرياً بالمنطقة، للعام الدراسي 2021 - 2022، بنسبة 100% من إجمالي المعاهد التي تم ترشيحها بالعام الماضي.