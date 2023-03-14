رمضان عبد الرازق يكشف لـ عمرو الليثي «رحلة روح الإنسان بعد الوفاة»

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الروح تخرج من الجسد حين تقوم قيامة الميت، لأن هناك قيامة صغرى وأخرى كبرى، والميت يرى مقعده من الجنة أو النار بعد وفاته، متابعا: «إذا رأت النفس مقعدها من الجنة قالت قدموني قدموني، وإذا رأت مقعدها من النار قالت أخروني أخروني، وفقا لما يعنيه الحديث الشريف».

«عبد الرازق»: الروح ترى ما يحدث وتتعجب ممن يبكون

وأوضح «عبد الرازق» خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الروح ترى ما يحدث وتتعجب ممن يبكون، وملك الموت أيضا يسأل عن سبب البكاء، وينادي ملك الموت على الميت ويقول له «يا ابن آدم طوفت لك الأرض من مشارقها إلى مغاربها فلم أجد لك كسرة خبز أو شربة ماء أو نفسا واحدا تتنفسه فقد استوفيت رزقك وأجلك، وإذا جاء أجلك لا تستأخره ساعة ولا تستقدم».

رمضان عبد الرازق: الموت باب وكل الناس داخله

وأشار الدكتور رمضان عبد الرازق، إلى أن الموت باب وكل الناس داخله، والدار جنة خلد إن عملت بما يرضى الإله، وإن خلقت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، لافتا إلى أنه بمجرد خروج الروح تتعجب من رد فعل الناس وبكائهم.