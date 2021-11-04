خالد الجندي يهدي رمضان عبد الرازق شيكا بـ10 آلاف جنيه على الهواء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشيخ رمضان عبد الرازق أخبره بخطأ وقع فيه على الهواء مباشرة؛ مما دفع «الجندي» إلى إعطاء «عبد الرازق» شيكا نقديا بقيمة 10 آلاف جنيه له بعد أن أثبت الحجة عليه وأرسل له عدة كتب.

تقبيل الشيك على الهواء

وقام «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، بتقبيل الشيك الذي أعطاه لعبد الرازق قائلا: «حبا وكرامة، دول 10 آلاف جنيه كسبهم حالا، اعزمنا على حاجة، ولو لقيتوا أي غلطة تتعارض مع القرآن والسنة مازال الكلام مطروحا للجميع وعلى الهواء مباشرة وهصحح الغلطة على الهواء مباشرة وسأهدي المصحح مالا».

إصلاح الخطأ عن طريق متابع

من جهته، أوضح الداعية الإسلامي، الشيخ رمضان عبد الرازق، أن من لفت نظر خطأ الشيخ خالد الجندي هو أحد المشاهدين في المنيا لذا سيهديه عبد الرازق هذا الشيك لأنه صاحب هذا الفضل، مؤكدا أن الرجوع إلى الحق دائما أفضل من التمادي في الخطأ وعلى الهواء المباشر، مواصلا: «شكرا ياشيخ خالد على الرجوع للحق وتعلم الناس أن الرجوع إلى الحق أمر جيد، وتعلمنا أن نختلف ونرجع إلى الحق».

الجندي أعلن عن جائزة مالية

وأعلن الشيخ خالد الجندي عدة مرات من قبل عن جائزة مالية من يخبره بوجود خطأ قاله على الهواء مباشرة ولن يتردد في إرسال المال له والاعتراف بذلك على الهواء مباشرة.