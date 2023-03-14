اللجنة الدائمة للإعلام العربي تؤكد أهمية التصدي للتحريض على العنف

قالت أمل الحناوي موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» إلى الكويت، إن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، تناولت اليوم، عدة ملفات مع استمرار التحديات الراهنة في المنطقة العربية.

القضية الفلسطينية

وأضافت أن اللجنة أكدت على مركزية القضية الفلسطينية ودعم وحماية مدينة القدس من الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد المدينة.

الإعلام الإلكتروني

وأوضحت أن ملف الإعلام الإلكتروني كان حاضرًا بقوة خلال نقاشات اللجنة التي شددت على أهمية حماية الأمن المجتمعي العربي والتصدي للتحريض على العنف.

المشروع المحدث للاستراتيجية العربية

وتابعت بأن اللجنة أخرجت بعض التوصيات منها استمرار التحرك في الخارج لتعزيز الصورة الإيجابية للعرب والمسلمين، والتأكيد على المشروع المحدث للاستراتيجية العربية لمواجهة الإرهاب.