«القاهرة الإخبارية»: مؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات هذا العام استثنائي

انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة في دورته الـ11.

المعرض هذا العام استثنائي

وقالت هدير صبري، مُراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من دبي، إن المعرض هذا العام استثنائي، ويُناقش دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل أمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين في دول العالم كافة، لافتة إلى أنه يضم عددًا كبيرًا من الشركات، إذ يُشارك فيه ما يقرب من 300 شركة، من أكثر من 53 دولة على مستوى العالم.

وأوضحت هدير صبري أن المعرض يشمل فعاليات عدة، أهمها فعالية مسابقة للأمن السيبراني، ويُشارك فيها أكثر من 1000 مقترح أخلاقي من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الفائز في هذه المسابقة سيحصل على مليون دولار أمريكي، لافتة إلى أن هناك العديد من الشركات الكبرى المتخصصة في التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تُشارك في المعرض هذا العام.

نقلة نوعية في التعامل التكنولوجي

ولفتت مراسلة القناة إلى أن المعرض يُناقش التطور المذهل الذي يشهده العالم، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشهد نقلة نوعية في التعامل التكنولوجي والأمن المعلوماتي.