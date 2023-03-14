مدبولي: الدولة قادرة على توفير السلع الغذائية بكميات تفيض عن الاحتياجات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت من إنشاء 552 شادرا على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية، متابعا: «بدأنا من يناير الماضي الإعلان عن إنشاء شوادر ومنافذ في محافظات مصر، واليوم وصلنا إلى 552 شادرا، بالإضافة للمنافذ الأخرى التقليدية».

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمعرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض، أنه جرى الاتفاق مع سلاسل القطاع الخاص الهايبرات والسوبر ماركت لتخصيص جناح في كل فرع لعرض السلع بأسعارها المخفضة، موضحا: «إحنا كدولة قادرين على توفير كل السلع الغذائية بكل الكميات المطلوبة والتي تكفى الاحتياج وتفيض، ورسالتنا للمواطن أن الاحتياطي من السلع يكفي لشهور مقبلة، وننصح بعد التكالب على شراء السلع بكميات كبيرة لأن السلع متوفرة ولا داعي لتخزينها».

وأشار مدبولي إلى أن السلع متوفرة ولن تتأخر الدولة عن توفير إمدادات لكل السلع، موجها التحية للقطاع الخاص على دوره في الشوادر والمعارض بالإضافة للشركات الوطنية التي تنتج السلع الرئيسية بكميات كبيرة تكفى لشهور قادمة، «الخدمات متاحة للأسرة المصرية على مدار 24 ساعة في رمضان».