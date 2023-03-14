محافظ كفر الشيخ يعلن وصول 8 سيارات لرفع كفاءة الإنارة والنظافة بالوحدات المحلية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول عدد من المعدات التي تم توفيرها لخدمة مدن وقرى المحافظة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتضمنت المعدات 8 سيارات، منها 4 سيارات مجهزة بسلم كهربائي بطول 19 متر، لرفع كفاءة الإنارة، و4 سيارات حمولة 5 أطنان، لرفع كفاءة النظافة، لافتاً أنه سبق أن تم توزيع 9 سيارات على مراكز ومدن المحافظة.

المساهمة في الارتقاء بأعمال النظافة

وذكر المحافظ، في بيان له، إن ذلك يأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 - 2023، وذلك تدعيماً للوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، لرفع كفاءة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والمساهمة في الارتقاء بأعمال النظافة، ورفع كفاءة الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء المحافظة.

تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل المعدات

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الحفاظ على المعدات، وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها، وتيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية إلى جميع المناطق، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل المعدات وصيانتها.