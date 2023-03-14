نتيجة قرعة الحج 2023 في كفر الشيخ.. 350 فائزا

أعلنت مديرية الأمن في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، نتيجة قرعة الحج 2023، إذ فاز بها 350 شخصا، و175 آخرين احتياطيا، وذلك بحضور بحضور اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وعدد من قيادات المديرية، في قاعة قصر الثقافة بمدينة كفر الشيخ.

نتيجة قرعة الحج 2023 في كفر الشيخ

وسادت حالة من الفرحة العارمة بين الفائزين بنتيجة قرعة الحج 2023 في كفر الشيخ، وأطلقوا الزغاريد والدعاء، ابتهاجًا بزيارة بيت الله الحرام، كما أنشدوا بصوت جماعي ابتهالات في حب سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد، ورددوا «لبيك الله ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك».

350 شخصا يفوزون بنتيجة قرعة الحج

وشملت نتيجة قرعة الحج 2023 في كفر الشيخ، جميع مراكز المحافظة ومدنها، من المتقدمين على نطاق الإقليم.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 13 مركزًا إداريًا ومدينة، وشملت قرعة الحج متقدمين من جميعهم، وسط توافر جميع سبل الراحة والأمان للمسافرين ضمن حج القرعة.

وشهدت قرعة الحج بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء تخصيص نسبة 3% لكبار السن، بعدد 11 شخصا.

وتبادل الحجيج التهاني مع بعضهم البعض، موجهين الشكر إلى وزارة الداخلية على ما قدمته من جهد وتعب وتوفير كافة السبل حتى إعلان أسمائهم ضمن حج القرعة.