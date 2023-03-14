رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ وسيدي سالم وفوه، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة، وانتشرت معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار التي شهدتها تلك المدن والقرى بالمحافظة، كما تم تسليك البيارات والبلاعات.

انتظام حركة الصيد

ولم تتأثر حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس بهطول الأمطار، وانتظمت حركة الصيد، وانطلقت مراكب الصيد في رحلاتها اليومية بعد تزويدها بالوقود والثلوج، ولم تُعلن إدارة ميناء البرلس توقف رحلات الصيد وحركة الملاحة.

وتابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وكذا قرى المركز، وشدّد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بتراكمات المياه على الطرق الرئيسية، خاصةً في قرى المركز، وسرعة رفع المياه من أمام جميع المدارس ومجمع المواقف، لتسهيل حركة المواطنين والطلبة والطالبات.

كما تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رفع مخلفات الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، بشوارع القرى، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وغرف الصرف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع تجمعات ومخلفات الأمطار وتسليك خطوط الصرف الصحي بشوارع المدينة والقرى، بالإضافة إلى الدفع بمعدات الوحدة المحلية بفوه لرفع التجمعات أولاً بأول، ومتابعة أعمال محطات الصرف الصحي بالمدينة والقرى، موجهاً النواب ورؤساء القرى بالمتابعه المستمره لكافه الأعمال، التواجد المستمر في الشارع وحل مشاكل المواطنين فوراً.

محافظ كفر الشيخ يوجه برفع مياه الأمطار أولا بأول

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم.