مدبولي: أسعار سلع معرض أهلا رمضان «أكثر من ممتازة» وبها خصومات تصل لـ50%

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية، عقب افتتاحه معرض أهلا رمضان، الرئيسي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، استهلها بالإعراب عن سعادته بافتتاح هذا المعرض برفقة كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور المسئولين المعنيين بالوزارات والجهات المختصة.

المعرض الرئيسي يضم 126 جناحا مختلفا

وخلال حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضخامة المعرض الرئيسي المقام بمدينة نصر، لافتاً إلى أنه يضم نحو 126 جناحا مختلفا، تمثل قرابة 80% من الشركات التي تعمل في قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد توافر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية ومختلف احتياجات المواطن المصري في حياته اليومية، وذلك بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، والذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك، مشيرا إلى توافر كل السلع من قبل الشركات الكبرى التي تنتج أنواعا عديدة من تلك المنتجات، واصفا أسعارها بأنها «أكثر من ممتازة»، وتتميز بنسبة خصومات عالية تصل إلى 50% في عدد كبير منها.

وقال رئيس الوزراء: «بالتركيز على منتجات بعينها، التي يُثار حولها بعض الأقاويل من ارتفاع أسعارها، وعلى الأخص الدواجن، فقد لمست توافر الدواجن اليوم بأسعار مناسبة».

استيراد كميات معينة من الدواجن لتغطية احتياجات السوق

وأشار إلى نقطة مهمة تتعلق بجهود الدولة لمعالجة الفجوة القائمة في الانتاج المحلي الخاص بها؛ وجرى استيراد كميات معينة من الدواجن لتغطية احتياجات السوق منها، واليوم تتوافر بأسعار جيدة جدا وفي متناول المواطن، كما تتوافر السلع الرئيسية بأسعار مناسبة مثل السكر والأرز والزيت، ومختلف أنواع السلع الأخرى التي تحتاجها الأسر المصرية طوال شهر رمضان.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه أصبح اليوم يتوافر أكثر من 552 شادرا على مستوى الجمهورية، منذ أن جرى الإعلان عن إقامة شوادر ومنافذ بكل محافظات الجمهورية في يناير الماضي حتى الآن، إضافة إلى المنافذ التقليدية الأخرى، كما تم الاتفاق مع سلاسل القطاع الخاص «الهايبرات» و«السوبر ماركت» على أن يكون بها جناح للسلع التي نقدمها اليوم بأسعار مخفضة.

وقال رئيس الوزراء: هناك رسالة مهمة أوجهها للمواطن المصري وهي أن الدولة المصرية قادرة على توفير جميع السلع بكل الكميات المطلوبة، والتي تكفي احتياجات الاستهلاك ويزيد عليها، وأن جميع احتياطيات هذه السلع تكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر قادمة، ولذا فيجب عدم التكالب على شراء السلع بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية بحجة أن هناك أزمة.

وأكد أن العكس من ذلك صحيح تماما، ويجرى المتابعة المستمرة على مستوى كل المعارض والشوادر، ولن ننتظر حتى تنتهي الكميات المتوافرة من السلع، مجددا التأكيد على توافر السلع بكميات كبيرة، ومشيدا بدور القطاع الخاص وإسهاماته في هذا الشأن، بالإضافة للشركات الوطنية التي تنتج هذه السلع الرئيسية ولديها مخزون كاف وكميات تسد حاجة استهلاك المواطنين لشهور قادمة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الخدمة مستمرة على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال شهر رمضان؛ من أجل توفير السلع واحتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المعظم، داعيا المولى و عز وجل أن يكون شهر خير ومبارك علينا جميعا، مهنئا المواطنين بقرب حلول الشهر الكريم.