طقوس الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي في رمضان.. توزيع العسل على الغلابة

اشتهر أعلام دولة التلاوة المصرية بطريقتهم وطقوسهم المميزة في شهر رمضان، ما بين الأطعمة المفضلة وإقامة موائد رحمان وتوزيع بعض الوجبات على الفقراء والتقرب من الله، وهذا الأمر ينطبق على القارئ الراحل الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، أحد أعلام دولة التلاوة، والذي توفي قبل 33 عاما.

طقوس الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي في رمضان

ومن طقوس القارئ الراحل الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، في رمضان إقامة العديد من عزومات الإفطار لأفراد العائلة ولأولاده العشرة، ولأحفاده الذين يبلغون 46 حفيدا وحفيدة، وذلك وفقا لما ذكره القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، نجل القارئ الراحل لـ«الوطن».

كان يعشق الأكلات الريفية البسيطة

وأوضح «الزناتي» أن والده الراحل كان يعشق الأكلات الريفية البسيطة مثل: «البصارة، وشوربة العدس، والبامية، والعيش الفلاحي»، وكانت موجودة بصفة يومية على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن والده أحيا الكثير من ليالي شهر رمضان في العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، بصُحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، كما دُعي من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، لإحياء ليالي شهر رمضان هناك، مستطردا: «الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان يُرسل في طلب والدي للاستماع له خاصةً في شهر رمضان».

قضاء معظم الوقت في المسجد الذي أنشأه

وأضاف «الزناتي» أن والده كان حريصا على أداء صلاة الفجر حاضرا في مسجده الذي أنشأه بمدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، متابعا: «لازم في صلاة الفجر كان يصحينا ويضربنا بالسبحة ضربة خفيفة كده عشان يصحينا، وفي الآخر يمسح وشنا بالميه لما منرضاش نقوم، أنا وأخواتي عشان نصلي معاه الفجر حاضر، وكان بيحب يكنس المسجد اللي أسسه وينضفه بنفسه وكان بييجي من الحفلات يقعد يقرأ قرآن في المسجد لحد صلاة الفجر، وكان بيعطي وقت لخيوله العربية لأنه كان بيعشق تربيتهم وكان عنده إسطبل كبير وكانت المهرة تفتح الباب بنفسها وتطلع تقابله على الطريق».

توزيع عسل النحل على الفقراء والمساكين مجانا

وأكد «الزناتي» أنه كان حريصا على التواصل مع الفقراء والمساكين وإدخال السرور علي قلوبهم خلال شهر رمضان أو في غير رمضان: «كان عندنا منحل نحل حوالي 57 خلية، وكان لما يفرزهم يطلعهم كلهم لله ولأصحابه ولجيرانه وللغلابة ويطلع بالصفيحة مش بالكيلو، وعزم ناس كتير عندنا في رمضان منهم القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والقارئ الشيخ محمود علي البنا، والمبتهل الشيخ سعيد حافظ، والمبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني، وغيرهم».

من هو القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي؟

جدير بالذكر، أن القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، يُعد أحد أعلام دولة التلاوة المصرية، وُلد عام 1933، بقرية القيطون، التابعة لمركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، وانتقل للإقامة بمدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية في عام 1960، وتوفي في 8 مارس عام 1990، عن عُمر يناهز الـ57 عاما، بعد رحلة حافلة في خدمة كتاب الله، ودُفن بمسقط رأسه.