مسلسلات رمضان 2023.. ظهور مميز للفنان جمال سليمان في «عملة نادرة»

يطل الفنان جمال سليمان، على جمهوره في موسم مسلسلات رمضان 2023، بتجسيد شخصية شريرة ذات نفوذ، لا يعرف للرحمة معنى، وذلك خلال أحداث مسلسل عملة نادرة، الذي يعرض على شاشة قناة cbc في رمضان، وتدور أحداثه في أحد مجتمعات الصعيد.

مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبورية، أحمد عيد، جومانة مراد، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد فهيم، علي الطيب، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، ومن إنتاج العدل جروب، وتجسد من خلاله نيللي كريم لأول مرة شخصية امرأة صعيدية، وخضعت لعدة جلسات عمل للتدريب على التحدث باللهجة الصعيدية.

جمال سليمان في مسلسلات رمضان 2023

ويجسد جمال شخصية رجل صعيدي من أثرياء البلدة التي يعيش بها وأسرته، ويقف ضد أرملة ابنه التي جاءت للبحث عن ميراثها وأبناءها، وتقع كثير من الأزمات وتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت والمؤمرات.

وظهرت نيللي كريم، خلال البوستر الدعائي لمسلسل عملة نادرة، وهى ترتدي عباءة وغطاءًا للرأس باللون الأسود وتمسك بيدها سبحة، وهى المرة الأولى التي تشارك فيها في دراما نابعة من مجتمع الصعيد.