«س وج» عن حجز تذاكر القطارات «أون لاين» قبل شهر رمضان 2023

كثفت هيئة السكك الحديدية عن استعداداتها الخاصة بشهر رمضان المبارك 2023، إذ بدأت في تعديل مواعيد عدد من القطارات بأنواع مختلفة أبرزها «التالجو»، وأكدت أن المواعيد الجديدة تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري.

في السطور التالية، تُجيب «الوطن» على كل الأسئلة حول حجز تذاكر القطارات «أون لاين» في شهر رمضان المبارك 2023، بداية من مدة الحجز وكيفية استرجاع التذكرة والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة تأخير القطار عن موعده.

ما هي المدة المتاحة لحجز التذكرة على القطارات المكيفة؟

وفق الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية الإلكترونية، يجرى إتاحة عملية حجز التذاكر على القطارات المكيفة قبل موعد القطار بـ15 يوما، وحتى 5 دقائق قبل مغادرة القطار.

ما هو الإجراء المتبع في حالة تأخر القطار؟

في حالة تأخير القطارات تأخيرا كليا يستطيع الراكب استرداد ثمن التذكرة كاملة بدون خصم شيء من قيمتها، أما في حالة عطل جهاز التكييف أو استبدال عربة بعربة أدنى يحق للراكب صرف فرق التكييف بشرط إثبات ذلك بمعرفة رئيس القطار.

وفي حالة عطل جهاز التكييف بمحطة قيام الراكب يسترد قيمة التذكرة كاملة بدون خصم شيء.

لماذا تظهر رسالة عند تسجيل حساب جديد على الموقع؟

أجابت هيئة السكة الحديد، قائلة: «اسم المستخدم يمكن أن يكون عربي أو إنجليزي ويفضل أن يكون باللغة الإنجليزية عند حفظ البيانات يتم التحقق من عدم تكرارية اسم المستخدم على مستوى النظام فيطلب النظام تغيير اسم المستخدم إذا كان مكررا.

ما هي خطوات إلغاء عملية حجز تمت من خلال موقع الهيئة؟

يمكن لمستخدم الإنترنت إلغاء حجز سابق بشرط أن يكون الإلغاء قبل 48 ساعة من قيام الرحلة، وبعد ذلك لن يسمح بإلغاء الحجز، ويتم رد المبلغ لكارت الإئتمان الذي تم الحجز به.

ما هي الإجراءات المتبعة في حالة العدول عن السفر بالقطارات المكيفة؟

كل من سبق أن حجز مقعدا ثم عدل عن السفر يجب عليه أن يتقدم لناظر محطة قيامه قبل موعد قيام القطار المسافر عليه بمدة لا تقل عن 48 ساعة لرد المستحق له نقداً بعد خصم 25%، كذلك يمكن للراكب رد التذكرة قبل ميعاد قيام القطار بمدة 24 ساعة على أن تكون نسبة الخصم 50% مقابل المصاريف الإدارية من قيمة التذكرة الكاملة وفق الأجور المعمول بها بالإضافة إلى الرسوم المقرر تحصيلها مع جبر المبلغ الواجب رده للراكب لأقرب واحد جنيه لصالح الهيئة.