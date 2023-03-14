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عاجل.. زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل جنوب المتوسط

كتب:

عمرو حسني
07:24 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

ذكرت وسائل إعلام يونانية، أن زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وقع في سواحل البحر المتوسط جنوب اليونان.

زلزال تلو الآخر 

وجاء هذا بعد إعلان من قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، وقوع هزة أرضية قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة كهرمان مرعش.

وجاء هذا في ظل توقعات عالم هولندي بوقوع زلزال قوي في تركيا والمناطق المحطية في يومي 14 و15 مارس وهو ما حدث ويتنظر وقوع زلازل أخرى بعد الزلزال المدمر القوي الذي وقع في سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي وتوفى وأصيب فيه أكثر من 50 ألف شخص وسط مساعدات دولية مستمرة للبلدين.

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زلزال تركيا.. هزة أرضية تضرب «كهرمان مرعش» بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر
بقلم عمرو حسني