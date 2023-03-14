زلزال تركيا.. هزة أرضية تضرب «كهرمان مرعش» بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر

تتوالى الهزات الأرضية في مدن تركية، عقب زلزال تركيا المدمر والذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي وتسبب في مقتل أكثر من 53 ألف شخص وفقا لأحدث البيانات، بينما تشهد عددا من الدول أيضا هزات ارتدادية.

وبشأن الهزات الارتدادية إثر زلزال تركيا، فضرب زلزالا جديدا تركيا صباح اليوم الثلاثاء بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

زلزال تركيا الجديد

وفي التفاصيل بشأن زلزال تركيا الجديد، فإنه ضرب الزلزال ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا وهو نفس مركز زلزال 6 فبراير المدمر، وفق ما أوضحته إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مشيرة إلى أن زلزال تركيا الجديد وقع في الساعة التاسعة و47 دقيقة ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات.

زلزال تركيا أمس

فيما لم ترد معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار، وأمس ضربت عدة هزات ارتدادية مناطق في تركيا أمس، وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تعرض مناطق في ولايتي هاتاي وملاطية لعدة هزات أرضية أمس وصلت شدتها إلى 4.7 على مقياس ريختر وتعرضت منطقة حصة بولاية هاتاي لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات، وعلى عمق 11.52 كلم تحت سطح الأرض.

كما تعرضت منطقة بوتورغة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات على عمق 8 كلم، والهزة الثانية بقوة 4.5 درجات على عمق 10 كلم.

زلزال شرق المتوسط المدمر

يشار إلى أن زلزال شرق المتوسط المدمر والذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي تسبب في كسر 5 أجزاء مختلفة من منطقة صدع شرق الأناضول، وتسبب في حدوث تمزق سطحي في نحو 400 كيلومتر.

وأودى زلزال شرق المتوسط المدمر بحياة أكر من 53 ألف شخص بواقع أكثر من 47 ألف في تركيا وأكثر من 6 آلاف شخص في سوريا.