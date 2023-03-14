تقرر عرض مسلسل ضرب نار على قناة on؛ ليأتى ضمن منافسات مسلسلات رمضان لعام 2023، والذي تشارك من خلاله الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وسيعرض مسلسل ضرب نار على قناة on، وهو ما أعلن بعد طرح القناة للبرومو الخاص بالمسلسل والذي جاء تسيطر عليه أجواء الإثارة والتشويق.

مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل ضرب نار على قناة on

ويتطرق مسلسل ضرب نار إلى شخصية مهرة التي تقدمها الفنانة ياسمين عبد العزيز وهى سيدة من شبرا تتحمل مسؤولية أشقائها، وتعاني خلال الحياة لكنها تقابل جابر الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي الذي جاء من الصعيد لتنشأ بينهم قصة حب.

يذكر أن مسلسل ضرب نار يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وسهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفي فكري.

ويشهد هذا العمل التعاون الثالث بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي.