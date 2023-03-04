أحداث مسلسل «ضرب نار» رمضان 2023 لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي تصوير المسلسل الرمضاني «ضرب نار»، والذي يتعاون فيه الثنائي للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير».

قصة مسلسل «ضرب نار»

وينتظر الجمهور عرض مسلسل «ضرب نار»، لمعرفة قصة المسلسل ونستعرض خلال السطور التالية ابرز المعلومات عن قصة مسلسل «ضرب نار».

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول «مهرة» الفتاة الشعبية التي تقع في غرام «جابر أبو شديد» الرجل الصعيدي، والتي تنشأ بينهما قصة حب قوية تكلل بالزواج، ويبدأ الثنائي في العمل معا حتى يكبروا في العمل، ويصبح لهم اسم كبير في السوق، ولكن يواجهوا العديد من الصعوبات بسبب رجل الأعمال الذي يسعي لإيذائهم.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، أبرزهم: بدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل وأحمد عبدالله محمود.