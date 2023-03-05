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أحمد العوضي ينشر صورة جديدة من مسلسل ضرب نار.. «يحمل صقرا»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:38 م | الأحد 05 مارس 2023
أحمد العوضي 

أحمد العوضي 

يواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير مسلسل ضرب نار، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2023، ويتجدد من خلاله اللقاء مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد نجاحهما في مسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي عرض في 2021.

وكشف الفنان أحمد العوضي عن صور جديدة من تصوير مسلسل ضرب نار، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهر وهو يحمل صقرا، وعلق عليه: «كل واحد شبه اللي بيصاحبه وأنا اخترت الصقر صاحبي.. جابر الكوماندا ضرب نار».

أبطال مسلسل ضرب نار

ويشارك في مسلسل «ضرب نار» عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، جومانة مراد، سهير المرشدي، بدرية طلبة، أحمد صداق، تامر نبيل، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري. 

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بقلم أحمد عبد الرحمن