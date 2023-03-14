ملكة بلجيكا تفتتح معرضا مؤقتا بقصر البارون إمبان في مصر الجديدة (صور)

تحت عنوان «1923-2023: الملكة إليزابيث ملكة بلچيكا - في مصر»، افتتحت، مساء اليوم، الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، والأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، معرضا مؤقتا للصور الفوتغرافية بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على زيارة الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا وابنها ولي العهد الأمير ليوبولد إلى مصر لحضور الافتتاح الرسمي لمقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون في فبراير 1923.

وقالت وزارة السياحة والآثار، إن هذا المعرض تحت رعاية القصر الملكي البلجيكي وسفارة بلجيكا بالقاهرة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من 14 مارس الجاري وحتى 14 أبريل المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف والمُشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ونشوى جابر رئيس إدارة البعثات الخارجية ورئيس اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة حضروا من قبل وزارة السياحة والآثار افتتاح المعرض.

ومن جهته، أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار خلال استقباله لملكة بلجيكا وصاحبة السمو الملكي الأميرة دوقة مقاطعة برابانت، في قصر البارون إمبان، وألقى كلمة ترحيبية، على العلاقات المصرية البلجيكية التي تربط بين مصر وبلجيكا حيث قام ببنائه المهندس البلجيكي إدوارد إمبان.

وتحدث الوزير عن اهتمام دولة بلجيكا بالمساهمة في مشروع ترميم هذا القصر عندما قررت الحكومة المصرية البدء في هذا المشروع، وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبلجيكا في هذا الشأن عام 2019، وافتتح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القصر في 29 يونيو 2020 بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.

وأشار الوزير إلى أن استضافة قصر البارون اليوم لهذا المعرض الذي جرى افتتاحه بتشريف جلالة ملكة بلجيكا وصاحبة السمو الملكي دوقة مقاطعة برابانت ببلجيكا، يأتي بمناسبة مرور 100 عام على زيارة جلالة الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا إلى مصر عام 1923 واحتفالاً بعلاقات الصداقة والتعاون بين مصر وبلجيكا.

واختتم أحمد عيسى كلمته بتوجيه الشكر لكل من شارك في تنظيم هذا المعرض، متمنياً إقامة سعيدة لجلالة ملكة بلجيكا وصاحبة السمو الملكي، في مصر.

ومن جهته أشار السفير البلجيكي بالقاهرة إلى أن جلالة الملكة ماتيلدا سوف تسير على خطي الملكة إليزابيث خلال زيارتها لمصر عام 1923 حيث ستزور جلالة الملكة ماتيلدا نفس المناطق التي زارتها الملكة إليزابيث لذلك ستسافر إلى الأقصر لزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون.

ومن المقرر أن يُبرز المعرض من خلال مجموعة متنوعة من الصور والأفلام واللوحات الفنية علاقات الصداقة التي تربط بين مصر وبلجيكا منذ فترات طويلة، ولا سيما من خلال تسليط الضوء على رحلات الملكة البلجيكية لمصر في عامي 1923 و 1930.

ويُلقى المعرض الضوء على جانب من زيارة الملكة إليزابيث وابنها ليوبولد إلى مصر أثناء حضورهما الافتتاح الرسمي لمقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1923، حيث كان في استقبالهما وقت ذلك عبد الحميد سليمان باشا وزير الأشغال العامة نيابة عن الملك فؤاد، وكذلك اللورد كارنارفون البريطاني الذي قام بتمويل أعمال الحفائر عن المقبرة، وعالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مُكتشف المقبرة، بالإضافة إلى إبراز قيام الملكة والوفد المرافق برحلة نيلية لزيارة المعالم الأثرية في مصر.