اختيار ملكة جمال بلجيكا على شواطئ الغردقة.. عدم الزواج أهم الشروط

تنافس 22 فتاة على لقب ملكة جمال بلجيكا بشواطئ الغردقة، وذلك على مدار أسبوع، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى، بغرض تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي للمدينة.

ويقام حفل الختام وتتويج الملكة الفائزة بلقب ملكة جمال بلجيكا في السابع من شهر مايو المقبل، ومن أهم شروط خوض المسابقة أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية البلجيكية، وألا تكون متزوجة، وبدون أطفال، وأن يترواح عمرها من 18 إلى 27 عامًا.

فعاليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا على شواطئ الغردقة

وقال سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة منتجعات سياحية مستضيفة لفعاليات المسابقة، إن فعاليات المسابقة تستمر لمدة أسبوع على شواطئ مدينة الغردقة، لافتا إلى استقبال المتسابقات استقبالاً حافلاً. وأوضح إلى أن فعاليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا طوال إقامتهم لمدة الأسبوع تنظيم البرامج الترفيهية ومسابقات متنوعة ورحلات سياحية، إضافة إلى تنظيم زيارات للعدد من المنتجعات السياحية، لافتا إلى التقاط الصور التذكارية بغرض التسويق السياحي للمدن السياحية المصرية خاصة الغردقة.

حفل الختام في بلجيكا بمشاركة 22 متسابقة

وذكر «العتيق» لـ«الوطن»، أن حفل الختام وتتويج الملكة الفائزة بلقب ملكة جمال بلجيكا يقام في شهر مايو المقبل، وسيتم عرض جميع البرامج التي شهدتها مدينة الغردقة على شاشة كبرى، بحضور عدد من وكالات أنباء عالمية وعدد من المواقع العالمية.

يذكر أن ملكة جمال بلجيكا هي مسابقة وطنية في بلجيكا، والفائزة تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم.