6 فنانين تشكيليين يشاركون في معرض «توت عنخ آمون» بإنجلترا

يستعد 6 فنانين تشكيليين للمشاركة في معرض جماعي للفنانين المصريين يحمل عنوان ««توت عنخ آمون»، الذي ينظمه المركز الثقافي المصري بلندن بالتعاون مع مركز إكسفورد للبحوث في العلوم الإنسانية التابع لجامعة إكسفورد (TORCH)، ابتداء من الأربعاء المقبل 15 مارس 2023، ويستمر المعرض لمدة شهر.

تقديم صورة للفنون المصرية المعاصرة

وقالت الفنانة تسنيم المشد، والمشاركة في المعرض في تصريح لـ «الوطن»، إن المعرض يأتي بعد نجاح جولة ومعرض كنوز الملك توت عنخ آمون في عدد من العواصم العالمية من بينها لندن، وأرادت المؤسسات الثقافية بإنجلترا استثمار حالة النجاح التي حققها المعرض هناك، وتقديم صورة للفنون المصرية المعاصرة والمستوحاة من الحضارة المصرية، في سلسلة من الأحداث الفنية والتي استضافها على مدار الشهور الماضية في كل من متحف أشموليان، وجامعة أكسفورد.

وأضافت: «أما المعرض المقبل فينظمه المركز الثقافي المصري بلندن بالتعاون مع مركز إكسفورد للبحوث في العلوم الإنسانية التابع لجامعة إكسفورد (TORCH)، ابتداء من الأربعاء المقبل 15 مارس 2023، ويستمر المعرض لمدة شهر».

حضور فعال للفنون المصرية في الخارج

وأكدت أهمية الحضور الفعال للفنون المصرية في الخارج، لافتة إلى أن المشاركات يتم تقديمها بصورة لائقة كامتداد للفن المصري والحضارة المصرية العريقة، وتقديم صورة معاصرة ومواكبة لأحدث تطورات الحركة الفنية في العالم، مشيرة إلى أنه يتم تقديم هذه الأعمال بغرض تنشيط الحركة الفنية عقب الركود الحادث في السنتين الماضيتين بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبا في هذا المجال.

وعن مشاركتها في المعرض المقبل، أوضحت: أشارك ب 8 أعمال، وأقوم بتوظيف فن «ألانيمشين» في الأعمال المستوحاة من الحضارة المصرية وتجربة إنسانية خاصة بي رحيل والدي مؤخرا.

وأضافت الدكتورة أسماء النواوي في تصريحات لـ «الوطن»: تم عرض أعمالنا في متحف الأشموليان في نوفمبر الماضي، وبعدها مشاركة الأعمال الفنية المصرية في معرض سانت جونز كوليدج بأكسفورد، ويتم التجهيز للمعرض الثالث في ينظمه المركز الثقافي المصري بلندن بالتعاون مع مركز إكسفورد للبحوث في العلوم الإنسانية التابع لجامعة إكسفورد (TORCH).

وأكملت «النواوي» واللوحة التي أشارك بها بعنوان «النقلة» وتقدم العروسة «الورق» التي تحمل رمز الحسد، وإنها مستوحاة من التراث المصري، في إطار تناول الثقافة والعادات المصرية في الأعمال الفنية.