أمريكا تستدعي سفير روسيا لديها بعد إسقاط طائرة مسيرة

أعلنت واشنطن استدعاء السفير الروسي عقب حادث التصادم بين مسيرة ومقاتلة فوق البحر الأسود، في الوقت الذي نقلت السفيرة الأمريكية في موسكو رسالة احتجاج شديدة اللهجة للخارجية الروسية.

تعليق القيادة الأمريكية في أوروبا

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية بحسب قناة «العربية» الإخبارية، أن مسؤولين كبارا في الوزارة سيلتقون السفير الروسي مساء اليوم، فيما أشارت القيادة الأمريكية في أوروبا، إلى أنه لم يتم استعادة الطائرة المسيرة من البحر الأسود.

تعليق وزارة الدفاع الروسية

بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة المسيرة الأمريكية فقدت السيطرة من تلقاء نفسها ثم ارتطمت بالماء، مبينا أن الطائرة المسيرة الأمريكية تسببت في إسقاط نفسها بعد أن قامت بمناورة حادة، متابعة: «مقاتلاتنا لم تدخل في مواجهة مع الطائرة المسيرة الأمريكية، والطيارون الحربيون الروس لم يستخدموا الأسلحة ضد المسيرة الأمريكية، كما أن الطائرة المسيرة الأمريكية حلقت باتجاه حدود روسيا وأغلقت جهاز الاتصال، رصدنا طائرة مسيرة أمريكية صباح اليوم بالقرب من شبه جزيرة القرم».