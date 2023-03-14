خبير دولي لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا تشترط رفع العقوبات عن منتجاتها الزراعية

قال رامي القليوبي الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق، من كييف، إن التمديد الروسي المقترح لاتفاقية الحبوب، يعد نصف الفترة السابقة، وكييف تعتبره معارضًا للاتفاقية الأساسية.

تمديد اتفاقية الحبوب

وأضاف في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج منتصف النهار عبر «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا وافقت على تمديد اتفاقية الحبوب 60 يومًا، ستقيّم خلالها مدى جدية أوكرانيا في قراراتها.

وأوضح أن روسيا اشترطت رفع العقوبات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هناك 400 ألف طن من الأسمدة الروسية محتجزة في الموانئ الأوروبية.

تصدير الحبوب

وأكد أن روسيا ستمدد اتفاق تصدير الحبوب تلقائيا ما لم يوجد اعتراض، وتشترط الوفاء بوعود رفع العقوبات عن توريد المنتجات الزراعية الروسية للأسواق العالمية الدولية.

وذكر أن الأمم المتحدة تؤكد التزامها باتفاق الحبوب في البحر الأسود، بعد أن طرحت موسكو تجديده لفترة أقصر، موضحًا أن التمديد الروسي يعد نصف الفترة السابقة وكييف تعتبره معارضًا للاتفاقية الأساسية.