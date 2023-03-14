مركز خدمة المواطنين ببورسعيد يحصد المركز الأول في مسابقة التميز الحكومي

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة إلى رئيس المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين المهندسة رشا شريف، وجميع العاملين بالمركز، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي، في المراكز التكنولوجية.

المركز الأول في التميز الحكومي

وأعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته وفخره بحصول المركز التكنولوجي على المركز الأول في التميز الحكومي، نتيجة للجهد الفعال والأداء المتميز الذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كل الجهود مقدما الشكر لكل من أسهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح.

نماذج ناجحة

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحة يحتذى بها في المجتمع المصرى، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030» للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.