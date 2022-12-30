جامعة بنها تناقش آليات التوسع في المشاركة بجائزة التميز الحكومي

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعمداء الكليات والأمناء المساعدين ، وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور جمال سوسه الجلسة بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، مؤكدا حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم ، تأكيد لمشاعر الأخوة وروح المحبة والولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ.

كما قدم التهنئة للدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق على تجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار قرار جمهوري بتجديد تعيينه عميدا لكلية الحقوق ، متمنيا له دوام التوفيق ، كما قدم التهنئة للطلاب الفائزين فى انتخابات الاتحادات الطلابية ، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة كانوا جادين في اختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات.

التوسع فى المشاركة بجائزة التميز الحكومي

من ناحية اخرى استعرض الدكتور جمال سوسه خلال الجلسة التوسع فى المشاركة بجائزة التميز الحكومي والتي تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 لخلق جهاز إداري كفء وفعال.واكد رئيس الجامعة أنه تم وضع تطبيق معايير انطلاق الجائزة داخل جميع كليات الجامعة وتطبيقها وفق آلية محددة لتحقيق روح المنافسة والابتكار والإبداع بين أعضاء الجهاز الإدارى ، مشيرا الى انه تم الاعلان عن فتح باب التقدم للترشح كمقيم داخلي ضمن مشروع جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي ، للعاملين بجامعة بنها (من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم)، من إدارة الجامعة وكلياتها.

كما استعرض رئيس جامعة بنها مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعة، وإعداد محتوى تعليمي جديد عن سماحة الأديان ، مؤكدا ان مقرر القضايا المجتمعية يتضمن 4 موضوعات إجباري وهم الزيادة السكانية ، وحقوق الإنسان والشفافية ومكافحة الفساد ، وسماحة الأديان ، بالإضافة الى موضوعان اختيارى.

كما استعرض الدكتور جمال سوسة مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد ، مؤكدا أن المشروع يأتي فى إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير القطاع الصحي فى مصر والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ المشروع طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية، وبأعلى جودة، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة لإجراء العمليات في مختلف التخصصات الطبية.

رئيس جامعة بنها يكرم الطالب الفائز في مسابقة بلاك هات بالمملكة العربية السعودية

في سياق اخر كرم الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب الطالب سيف الإسلام حسام محمود بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الفائز بنهائي مسابقة Black Hat MEA CTF Finals والتي عقدت في الرياض - المملكة العربية السعودية وحصوله على المركز الثالث علي مستوي العالم

وذلك بحضور الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأكد الدكتور جمال سوسه على أهمية دعم الطلاب في المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية وغيرها من أجل تعظيم الاستفادة من طاقاتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم ، مؤكدا على أن الجامعة لا تألوا جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة للمبدعين والنوابغ فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.