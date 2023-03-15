أول وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان.. تدفئ بيت الزواحف وتعيد تدوير المخلفات

منظومة متكاملة لحماية الحيوانات وتوفير غذائها والبيئة الملائمة لها تعمل عليها حديقة الحيوان، وضمن إجراءاتها المتخذة في هذا الشأن افتتحت حديقة الحيوان «وحدة الغاز الحيوي متوسطة الحجم» لتوليد غاز يوفر جزءا من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، وتوفير سماد عضوي لتسميد الرقعة الخضراء داخل حديقة الحيوان.

معلومات عن مشروع وحدة الغاز الحيوي

وخلال التقرير التالي ترصد «الوطن» أبزر المعلومات عن مشروع وحدة الغاز الحيوي متوسطة الحجم بحديقة حيوان الجيزة.

- وحدة الغاز الحيوي هي المشروع الأول من نوعه الذي ينفذ بحديقة الحيوان.

- تقوم به وزارة البيئة بالتعاون مع شركة خدمات المشروعات PSC وحديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، وبتمويل من صندوق حماية البيئة.

- تقدم وحدة الغاز الحيوي دعما لحديقة الحيوان للعودة بها إلى وضعها الطبيعي على مستوى حدائق الحيوان فى العالم.

التخلص من المخلفات الحيوانية وإعادة تدويرها

- تساهم في التخلص وإعادة تدوير المخلفات الحيوانية وهو أحد المعايير الموجودة للاتحاد الدولى لحدائق الحيوان.

- استخدام المخلفات النباتية والحيوانبة فى إنتاج الوقود الحيوي «البيوجاز» باستخدام تكنولوجيا متطورة ونظيفة يعتبر وسيلة اقتصادية آمنة لتدوير المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها.

- تساهم في إدخال المخلفات دورة انتاج الغذاء الحيوي وحماية البيئة من التلوث.

يعد الغاز الحيوي استثمارا جيداً لمصادر الطاقة ولتغطية النقص الحادث بها.

- استخدام السماد العضوي النقي العالي القيمة الناتج من وحدة إنتاج البيوجاز يؤدي إلى تحسين خواص التربة الطبيعية والكميائية والتقليل من تدهورها.

ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية

- يساهم فى ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والضرر الناتج عن الإسراف فى استخدامها.

- يلعب الوقود الحيوي دورا فى هام فى تحولات الطاقة والذي يترتب عليه خفض إنتاج غازات الاحتباس الحراري وتقليل الانبعاثات الكربونية.

- تعد وحدة الغاز الحيوي مثال واضح لكيفية الاستفادة من المخلفات وتحويلها من شئ يمثل عبئا على الدولة، إلى شىء يمكن توليد منها طاقة كهربائية ويستفاد منها.

- يتميز هذا التصميم بإمكانية نقله إلي موقع آخر في حالة تغير ظروف مصادر التغذية في البيئة المحيطة.

- يقدم صورة جيدة لكيفية الاستفادة وليس التخلص من المخلفات الزراعية.