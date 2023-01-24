حديقة الحيوان تفتح أبوابها للزائرين خلال أيام أجازة منتصف العام

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنّ الحديقة تستعد في اتجاهين أساسيين لاستقبال المواطنين خلال أيام إجازة منتصف العام، «لدينا مشروعات رائعة في الفترة الأخيرة للسادة الزائرين، منها حديقة الحيوانات الأليفة وهي الحديقة المفتوحة التي تتيح التفاعل بين الزائرين والحيوان مباشرة، بحيث يتم التقاط الصور والإطعام».

الحديقة يمكنها استيعاب 50 أو 60 ألف مواطن يوميا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ومنة الشرقاوي، «الحيوانات الأليفة تشمل بعض الغزلان والطيور الجميلة مثل البغبغانات وبعض أنواع الزواحف واللاما وغيرها»، لافتًا إلى أن الحديقة يمكنها استيعاب 50 أو 60 ألف مواطن يوميا.

استعدادات خاصة لموجات البرد الشديدة

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، «في عالم الحيوان لدينا خبرات كبيرة جدا، وبخاصة في إطار الرعاية المتضمنة التغذية والإيواء والإعاشة في ظل البرد، لدينا خطة معتمدة للتحصينات والوقاية، وهناك استعدادات خاصة لموجات البرد الشديدة، والأهم هو السيطرة على درجات الحرارة بالنسبة لجسم الحيوان عبر التغذية».

منح الحيوانات أغذية بسعرات حرارية عالية

وواصل «في هذه المواسم نمنح الحيوانات أغذية بسعيرات حرارية عالية، تجعلها قادرة على التأقلم مع درجات الحرارة المنخفضة، ونقوم بعمل نوع من أنواع التدفئة بالنسبة للحيوانات، ونهتم برعايتها في الفترة الماضية، والحيوانات كلها تبدو بصحة جيدة ولا يوجد لدينا أي حالات مرضية، ولدينا خطة تطهير يوميا للوقاية من الأمراض الوبائية».