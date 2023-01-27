مواعيد غلق حديقة الحيوان بالجيزة.. وسعر التذكرة خلال إجازة نصف العام

في مننتصف العام الدراسي ومع بدء الإجازة للعديد من الطلاب، تكون حديقة الحيوان ملاذا وملجأ للعديد من الأسر، لكي يشاهد الأطفال الحيوانات البرية المختلفة والطيور والأشجار والأسود والزرافات وغيرها.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواعيد غلق حديقة الحيوان بالجيزة، تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي.

مواعيد غلق حديقة الحيوان بالجيزة

وذكرت الصفحة الرسمية للحديقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في منشور لها، مواعيد غلق حديقة الحيوان بالجيزة يوميا.

وكتبت الصفحة الرسمية للحديقة في تدوينتها، «الحديقة مفتوحة كل يوم بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، تفتح الحديقة أبوابها خلال أيام إجازة نصف العام الدراسي من الساعة 9 صباحاً الى 4 مساءاً».

سعر تذكرة حديقة الحيوان

ويصل سعر تذكرة دخول حديقة الحيوانات إلى 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.

كما أكدت الحديقة أن يوم الثلاثاء، خلال إجازة نصف العام الدراسي، يعتبر يوما عاديا خلاف ما كان يحدث في الأيام الماضية، حيث يكون هذا اليوم إجازة للحديقة من الرحلات المدرسية وخلافه وتستقبل الرحلات السياحية والأجانب فقط بسعر يصل إلى 60 جنيها، وأضافت الصفحة الرسمية للحديقة، قائلة: «جميع الأبواب مفتوحة سعر التذكرة 5 جنيهات تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات».