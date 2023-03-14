قصواء الخلالي: العالم يشهد تغيرا ثقافيا حادا في الفكر أو الأيدولوجيات العامة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هذه الفترة من العالم تشهد متغيرات اقتصادية وسياسية وعسكرية ومجتمعية، كما أن العالم يشهد متغيرات ثقافية حادة تحدث في الفترة الحالية سواء في الفكر أو الأيدولوجيات العامة بالعالم.

ثقافتهم وطبيعة حياتهم

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن هناك اتجاهات اقتصادية مؤثرة على الناس تغير ثقافتهم وطبيعة حياتهم اليومية وطبيعة مشترياتهم واحتياجاتهم، تغير في نمط الأولويات والضروريات كلها أصبحت موجودة.

وأشارت إلى أن الجوانب الأخرى في اتجاه بسلع بعينها من مصادر بعينها في العالم، فالدخول الأمريكي للعالم أجمع في الفترات والعقود السابقة وظهور مصطلحات «الأمركة» وفكرة وجود المنتج والفكر والأكل الملابس و«الجينز» الأمريكي، كل ذلك بدأ في الانتشار في فترة وقيل حينها إنها ظهور لثقافة جديدة.

تغير أفكار الناس

وأوضحت أنه يوجد اليوم مستجدات ومتغيرات على هذا النمط، يوجد ثقافات جديدة تغزو المجتمعات، والغزو الناعم يحدث في العالم كله ورؤى جديدة بجانب تغير أفكار الناس وسلوكياتهم مع النمط التكنولوجي الكبير الذي أصبح موجودا ووسائل التطور التي تؤثر على الجميع، وبالتالي يجب الانتباه ومشاركة مشروع مصر الكبير لبناء الإنسان.