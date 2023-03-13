قصواء الخلالي: مصر اتخذت خطوات جريئة بالعلاقات الخارجية في عهد الرئيس السيسي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العلاقات الاقتصادية تكون هي الأبرز والأهم في أي تفاعل يحدث، خاصة أن العالم يدار اقتصاديا أولا ويحكمه المشهد الاقتصادي أولا في ظل المتغيرات الكثيرة في العالم، موضحًا أن مصر فتحت علاقتها مع العالم أجمع، وجددت في علاقاتها الدولية واتخذت مجريات جريئة أو خطوات جريئة بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف العلاقات الدولية.

مصر استطاعت أن تحصل علاقتها القديمة وتضاعف من علاقاتها الجديدة

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن هذه الخطوات أسفرت عن أن مصر استطاعت أن تحصل علاقتها القديمة وتضاعف من علاقاتها الجديدة وقوتها ومتانتها، وتفتح مجالات وأسواق وأنشطة اقتصادية واستثمارات أجنبية وتوافق في وجهات النظر وتحقيق للمصالح المصرية في الخارج، وحفظ للمقدرات المصرية وترويج للفكر والسوق المصري.

نرى خطوات جديدة وتفاصيل لفتح علاقات جديدة بين مصر ودول العالم

وأشارت الإعلامية إلى أنه في السنوات الأخيرة تحدث زيارات مصرية خارجية على المستوى الرئاسي متعددة ومكثفة ولاتجاهات بعينها، كما نرى الاستقبال الرسمي على المستوى الحكومي أو التنفيذي أو القيادي أو الرئاسي لبلدان مختلفة، ونرى خطوات جديدة وتفاصيل لفتح علاقات جديدة بين مصر ودول العالم.