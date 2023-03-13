هاني شنودة لـ قصواء الخلالي: صوت الفنان لا يتغير بالسن ولكن بالأمراض

قال الموسيقار هاني شنودة، إن صوت الفنان لا يتغير مع السن، ولكن بالأمراض، موضحًا: «الصوت مش بيعجز خالص، مفيش حاجة اسمها كده خالص».

الفن مُوثق لعصره

وأضاف هاني شنودة خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنّ الفن مُوثق لعصره، مثل أفلام الزوجة التانية وزوجة رجل مهم، كما أن هناك أفلام تجاوزها الزمن ووثقت حالة تاريخية مثل أريد حلا الذي نتج عنه قانون الأسرة.

وتابع الموسيقار: «نريد مشروعات من وزارة الثقافة لإعادة توزيع الأغنيات القديمة دون المساس بالأصل لتناسب الوقت الحالي، حفاظا على جواهر سيطويها النفس، هذه الألحان من الممكن أن تُنسى، فاللحن ينجح الأغنية والكلام يضمن لها الخلود».

محمد فوزي يتسم بالعصرية

وواصل: «نتذكر جميعا لمحمد فوزي، حقق نجاحا كبيرا لأنه يتسم بالعصرية، لدينا أيضا ألحان للقصبجي مميزة للغاية، لكن النسيان غطى عليها، وبالتالي يجب أن نعيد توزيع الأغاني القديمة حفاظا عليها من النسيان وأن نعمق الهوية».