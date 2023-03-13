رئيس هيئة القناة لـ قصواء الخلالي: تطوير الـ40 كيلومترا في الجنوب مشروع عملاق

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه عندما تولى المسؤولية في القناة طلب منه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يعرض الخطة الاستراتيجية لتطوير الهيئة، موضحًا: «تناولنا تطوير المجرى الملاحي وتطوير الوحدات والأسطول البحري، وناقشني فيها الرئيس السيسي بكل التفاصيل»، ومشددًا على أن قناة السويس هي المجرى الوحيد في العالم الذي حقق عبور بمعدل 107 سفن يوميا.

أعمال متصلة بقناة السويس

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أن تطوير الـ40 كيلومترا في الجنوب مشروع عملاق، إذ إننا نعمل على استكمال أعمال متصلة بقناة السويس عبر البحيرات المرة بمسافة 10 كيلومترات، بنعمل قناة تانية في البحيرات المرة الصغرى، ما يجعل العملاء يهتمون بقناة السويس لأننا نطورها ونحسن الأداء بشكل مستمر ودائم.

توسعة وتعميق

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، بأنّ تطوير الـ40 كيلومترا ما بين توسعة وتعميق وازدواج سيحسن الملاحة في هذا الجزء من القناة بنسبة 28%، وهذا رقم كبير، كما سيتم زيادة عدد السفن في المجرى الملاحي بواقع 6 سفن.

زيادة عدد القاطرات

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بزيادة عدد القاطرات وتحديث الأسطول، لان قناة السويس هيئة عالمية ويجب أن تتمتع بقدرات قياسية، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه بُعد نظر.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أنّ القناة حققت أعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفينة بحمولة 6.2 مليون طن، موضحًا: «رؤية الرئيس السيسي لحفر القناة الجيدة وأن تنتهي في سنة واحدة بدلا من 3 سنوات كانت رؤية ثاقبة، لأنه يرى أن قناة السويس الجديدة لها ضرورة مُلحة».

وأضاف ربيع، منذ اليوم الاول لافتتاح القناة الجديدة حققنا نجاحات كبيرة وأرقاما لم نحققها من قبل، أكبر رقم حققناه قبل حفر القناة كان 42 سفينة تقريبا، وفي نوفمبر حققنا 94 سفينة، وشهدت القناة مرور 107 سفينة في اليوم.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، بأنّ مرور 107 سفينة في المجرى الملاحي للقناة أمر ليس سهلا على الإطلاق، لان كل سفينة تحصل على خدمات كثيرة: «ننفرد بهذه الأرقام والخدمات التي نقدمها للسفن، القناة أصبحت مسار اهتمام لكل التوكيلات والخطوط الملاحية، واهتمام العالم بالقناة كان واضحا في أزمة جنوح سفينة إيفرجيفن».