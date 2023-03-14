«صحة الغربية» تحصد المركزين الثاني والثالث في جائزة التميز الحكومي

حصد المركز الطبي بشبرابابل مركز المحلة الكبرى على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، ومركز طبي خامس طنطا على المركز الثالث في فئة الوحدات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية بجائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة إلى جميع العاملين بمديرية الصحة بالغربية، عقب الفوز.

خلق جو من التنافس الإيجابي الفعال

وقال «رحمي» إن الجائزة تسهم بشكل غير مسبوق في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة عن طريق خلق جو من التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، إلى جانب التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق، وأعلن محافظ الغربية إقامة احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة لتكريم الوحدتين بحضور كل قيادات المحافظة.

ترشيح 10 مكاتب صحية

أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه جرى ترشيح 10 مكاتب من صحة الغربية في جائزة الوحدة المتميزة في تأدية الخدمات الحكومية، جرت تصفيتهم إلى 4 مكاتب وهي مكتب صحة خامس بإدارة طنطا ثاني، مكتب ميت عساس بإدارة سمنود، مكتب شبرابابل بإدارة محلة ثان ومكتب صحة سادس بإدارة المحلة ثان.