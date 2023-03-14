ضياء رشوان يوجه نصيحة لنقيب الصحفيين القادم عبر «في المساء مع قصواء»

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن كل من يتقدم للعمل العام منتخبًا عليه أن يراعي من انتخبوه، ويجب على نقيب الصحفيين القادم أن يراعي كل الصحفيين ويقوم بما يجب أن يقوم عليه، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين تلقى اهتماما كبيرًا من الرأي العام بحكم المهنة وبحكم أن الصحفيين يدخلون في كل بيت، وبالتالي هناك اهتمام بانتخابات النقابة.

انتخابات نقابة الصحفيين تتم كل عامين

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن انتخابات نقابة الصحفيين تتم كل عامين بحسب قانون النقابة، وتنعقد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من مارس، وبالفعل انعقد 3 مارس الماضي لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس.

تنعقد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من مارس

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الانعقاد يتم إذا حضر 50 % من أعضاء النقابة، وهذا لم يتم في أول انعقاد، وبالتالي تؤجل أسبوعين الموافق 17 مارس، ويشترط للحضور 25 % من أعضاء الجمعية العمومية، ومن يحضر عادة يكون أعلى من هذه النسبة.

وأوضح أن الإجراءات التنظيمية كعادة النقابة في كل انتخاباتها بلا استثناء والانتخابات تجرى داخل حرم النقابة عدا المرة الماضية بسبب فيروس كورونا، وتجرى تحت إشراف الجمعية العمومية.