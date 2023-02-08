ضياء رشوان: صرف معاش البطالة للصحفيين بدءا من شهر مارس 2023

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين إنه قد تقدم 536 زميلا بالإقرارات القانونية تفيد عدم عملهم بأي جهة آخر منهم 234 زميلا يحصلون بالفعل على معاش البطالة وعدد 302 زميل متقدمين جدد.

وأوضح رشوان في بيان عنه أنه قد تمت مخاطبة كل من (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للاستعلامات، نقابة الإعلاميين، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام) ووردت إلينا خطابات رسمية من كل منهم وبناء على اقتراح النقيب تم استبعاد رد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نظرا لوجود تضارب مع بعض الأوضاع الواقعية للزملاء الصحفيين والمؤسسات والاقتصار على ما ورد بالجهات الأخرى المشار إليها.

وواصل نقيب الصحفيين: وبناء على ذلك يصبح عدد المستحقين لشروط معاش البطالة (405 زملاء) منهم 165 زميلا يحصلون بالفعل على معاش البطالة و240 زميلا متقدمين جدد، وعدد من لم ينطبق عليهم شروط استحقاق المعاش البطالة (131) زميلا منهم عدد (69) زميلا يحصلون بالفعل على معاش البطالة و عدد (62) زميلا متقدمين جدد.

قرار مجلس نقابة الصحفيين

وبناء على ما سبق قرر مجلس نقابة الصحفيين ما يلي :

1) زيادة معاش البطالة لكل الزملاء المستحقين بنسبة 25% ليصل إلى 1250 جنيه .

2) يستمر سريان هذا القرار لمدة عام بدءا من أول من مارس 2023 وحتى نهاية فبراير 2024.

3) سيتم إعلان كل الاسماء المستحقين وغير المنطبق عليهم الشروط، ولكل من لم ينطبق عليه الشروط الحق في التظلم بمكتب النقيب وذلك من الفترة من الاربعاء 8/2/2023 إلى يوم الخميس الموافق 16 /2/2023 وذلك لإعادة النظر في استحقاقهم في معاش النقابة من عدمة، في ظل الاقرارات القانونية السابق للزملاء التوقيع عليها.

4) قبل نهاية العام المشار إليه سابقاً سيتم الاعلان عن اعادة تقديم الإقرارات القانونية لاستحقاق لمن يرغب من الزملاء للحصول على معاش البطالة للتأكد من شروط الاستحقاق .

5) نؤكد على أنه من حق أي زميل في حالة تعرضه للتعطل عن العمل في أي وقت بعد هذا القرار التقدم بطلب للحصول على معاش البطالة والتوقيع على الإقرارات القانونية وتقديم ما يفيد ذلك على ألا تقل مدة قيده في جداول النقابة عن عشر سنوات ماعدا جدول (المعاشات والمنتسبين).

6) وفي كل الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة تقاضي معاش البطالة عن عامين متصلين أو أربعة أعوام متقطعة.