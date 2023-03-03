ضياء رشوان يسجل في «عمومية الصحفيين» قبل إجراء الانتخابات «صور»

وصل الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إلى مقر النقابة للتسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدا لبدء انتخابات نقابة الصحفيين.

يذكر أن ضياء رشوان هو رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ولم يترشح لهذا المنصب مجددا وفقا لقانون نقابة الصحفيين، إذ قضى فترتين متتاليتين.

انتخابات الصحفيين 2023

كما وصل عدد من المرشحين إلى مقر النقابة، وعلى رأسهم خالد ميري وخالد البلشي وغيرهم من المرشحين على عضوية المجلس، وبدأ في العاشرة من صباح اليوم، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، والاستعداد لبدء عملية انتخابات نقابة الصحفيين 2023.