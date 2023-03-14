جامعة جنوب الوادي تفوز بالمركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل ختام منافسات جائزة مصر للتميز الحكومي، في دورتها الثالثة، إذ حصلت الجامعة على المركز الثالث في منافسات المبادرة الابتكارية عن نظام الاتصالات الإدارية «مسك».

جائزة التميز الحكومي

وتسلم الجائزة الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس فريق العمل لنظام «مسك».

وأعلن رئيس الجامعة أنه تأهلت 3 فرق من جامعة جنوب الوادي ضمن العشر الأوائل بمنافسات الجائزة، والفرق المتأهلة نظام الاتصالات الإدارية «مسك» ضمن منافسات فئة المبادرة الابتكارية بينما تأهل ضمن منافسات فئة أفضل فريق عمل فريق القوافل، وفريق أتمتة شؤون الطلاب والامتحانات.

5 جامعات مصرية

وأضاف أن جامعة جنوب الوادي كانت ضمن 5 جامعات مصرية أطلقت جائزتها الداخلية للتميز المؤسسي لتصعيد أفضل العناصر لتمثيل الجامعة على المستوى الوطني.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لجائزة التميز الحكومي بالجامعة، حرص الجامعة على إدارة جائزتها الداخلية بكفاءة وفاعلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للجامعات اتساقا مع التوجهات الوطنية بإطلاق أنظمة تميز داخلية بمختلف الجهات الحكومية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التنافسية.