وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقد مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالغربية

زار اليوم، وفداً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية في مصر «ERAS» ومناقشة تأثير المشروع مع المستفيدين، داخل محافظة الغربية.

وقال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن وفداً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، زار اليوم قرى مركز السنطة، من أجل متابعة أنشطة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية في مصر «ERAS»، ومناقشة تأثير المشروع مع المستفيدين.

وأضاف في بيان صحفي، أن الوفد استهل زار قرية ميت ميمون وقرية مسهلة مركز السنطة لمزارع العنب وثلاجات البطاطس، ثم واصل الوفد جولته بالإشراف على أنشطة مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية بالغربية.

طرق الرى الحديث

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اهتمام مصر بالمزارع وتقديم الدعم الفني له والعمل على استخدام طرق الري الحديث لتقليل استهلاك المياه والعمل على زيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة، وأن محصول البطاطس والعنب يعد من أهم المحاصيل التصديرية التي تجلب العملة الصعبة لمصر ويتم التصدير للعديد من الدول، لافتًا إلى أن محافظة الغربية هي أكبر محافظات مصر زراعة وإنتاج إلى محصول البطاطس والعنب.

وشدد «أبوشادي»، على أهمية أنشطة المشروع بمحافظة الغربية، خاصة أن قطاع الزراعة هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تستهدف تعظيم عوائده الاقتصادية من خلال التركيز على دعم المزارعين الصغار، بأساليب تعطى أعلى إنتاجية وجودة تنافسية.

دعم المزارع

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة قامت بدعم المزارع والعمل على ترشيد المياه بتسوية الأرض بالليزر والزراعة على مصاطب مجانا للمزارع الصغير وتوفير التقاوي المعتمدة والمُدعمة من قبل الوزارة وتوفير السطارات وآلات الزراعة من خلال جهاز الزراعة الآلية والميكنة وجهاز تحسين الأراضي بأسعار مدعمة وتحديد السعر قبل الزراعة (من خلال الزراعات التعاقدية)، بخلاف الحقول الإرشادية والدعم الفني الذي يقدم من خلال أساتذة متخصصة من مركز البحوث الزراعية.