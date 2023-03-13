«زراعة الغربية»: بدء حصاد بنجر السكر وتوعية المزارعين لتفادي مشاكل النقل

أعلنت مديرية الزراعة بالغربية، بدء حصاد محصول البنجر، وذلك بأراضي بقرية كوم النجار التابعة لمركز بسيون، وحرص الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس فخرى باز مديرعام الإدارة العامة للثروة الحيوانية والمهندس علاء الطناحى مسئول المحاصيل السكرية بالمديرية وذلك لمتابعة عملية الحصاد.

وأكد وكيل وزاره الزراعة بالغربية، ضرورة أهمية تعريف المزارعين بمخاطر الحصاد قبل ميعاد نضج المحصول وضرورة التواصل والترتيب مع مندوب المصنع قبل التقليع لتفادى مشاكل نقل المحصول، لافتا الى أن بنجر السكر يدخل فى صناعة السكر وتستخدم جذوره كأعلاف للحيوان.

ندوات إرشادية

وأوضح «أبو شادي»، في بيان صحفي، أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية ومنها محصول بنجر السكر حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، بحضور مهندسى الإرشاد الزراعى بالمديرية والإدارات الزراعية بهدف توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر للزراعات ، كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية.

تذليل العقبات أمام المزارعين

وقال، إن قطاع الزراعة بالغربية يسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتى وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.