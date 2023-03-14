أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء.. البطاطس بـ4 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، استقرارا داخل أسواق التجزئة والأسواق المحلية، وفق جولة أجرتها «الوطن»، حيث استقرت أسعار الطاماطم والبطاطس فضلا عن أسعار البصل والثوم داخل أسواق الجملة والتجزئة.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023، حيث جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 14 مارس، كالتالي:

- تراوح سعر كيلو البصل بين 10 و16 جنيهًا.

- بصل أخضر «الرابطة كيلو» بسعر 6 جنيهات.

- فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 5 و9 جنيهات.

- فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا.

- سعر الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيهات.

- الفلفل الحار البلدي بين 9 و13 جنيهًا.

- الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

- باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات.

- باذنجان بلدي بين 4 إلى 7 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

- سعر خس «كابوتشي» 8 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

- تراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- تراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 4 و6.25 جنيه.

- تراوح سعر البسلة بين 13 و15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 20 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.