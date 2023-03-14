«التموين» لـ قصواء الخلالي: معارض «أهلا رمضان» مستمرة بعد الشهر الفضيل

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن معارض «أهلا رمضان» في جميع أنحاء الجمهورية لن تتوقف وستستمر حتى بعد شهر رمضان المبارك، بالتخفيضات المعلنة.

مصر بها تجار شرفاء يظهرون في وقت الأزمات

وأضاف «خليل»، خلال مكالمة هاتفية برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر بها تجار شرفاء يظهرون في وقت الأزمات، ولكن هناك قلة بسيطة منهم ليسوا كذلك، وسيجري القضاء على تصرفات تلك القلة في حملات تموينية مستمرة، مع المتابعة مع المواطنين.

المواطن أصبح مأمور ضبط قضائي

وعلق على بيع بانيه الدجاج المجمد على أنه طازج، قائلا إن هذا البانيه يكون لونه «أبيض» وليس غامقا نسبيا، ويجب على المواطنين معرفة ذلك، كما ستظهر حبيبات الثلج بين الأنسجة، وبالتالي سيتبين أنه كان دجاجة مجمدة وجرى تفكيكها.

ولفت إلى أن أي مواطن أصبح شريكا مع القطاع ومأمور ضبط قضائي عندما يرى أي ممارسات غير شرعية في ظل الظروف السائدة وأزمات اقتصادية يمر بها العالم أجمع.