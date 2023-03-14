«الأوقاف» لـ قصواء الخلالي: رمضان المقبل سيكون غير مسبوق في تاريخ الوزارة

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنّ الوزارة أعدت خطة للاستعداد لشهر رمضان، وجرى عقد اجتماع مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحضور قيادات القطاع الديني كله.

صلاة التراويح

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أنه جرى الإعلان أنّ صلاة التراويح ستكون في كل المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، وسيكون رمضان هذا العام غير مسبوق في تارخي وزارة الأوقاف بأكمله.

تنظيم ملتقى الفكر الإسلامي

وتابع بأن الوزارة ستنظم ملتقى الفكرِ الإسلامي في مسجد الإمام الحسين بعد صلاة التراويح، وسيجمع اكثر من 50 عالما ومفكرا ومثقفا، وفي كل محافظة سيتم عقد الملتقى في المسجد الرئيس الجامع في كل المحافظات.

وأكد: «الجديد في ملتقيات هذا العام هو تنظيم ملتقى الفكر الإسلامي لواعظات الأوقاف بعد صلاة الأزهر، وسيتم تنظيم الملتقى في 19 محافظة تقريبا، وستشارك واعظات الأشهر».