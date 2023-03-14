خالد ميري لـ أحمد موسى: نحاول الاتفاق مع مستثمر لإنشاء مستشفى الصحفيين

كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، أنه تم استعادة أرض مستشفى الصحفيين للنقابة.

عباءة مالية لعمل مستشفى

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النقابة ليس لديها عباءة مالية لعمل مستشفى بـ مليار جنيه، وجاري حاليا البحث عن مستثمر لتنفيذ المشروع وسيكون مشروعا استثماريًا.

عيادة طبية متكاملة

وأكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، أن الدور السادس بالنقابة سيكون عيادة طبية متكاملة للصحفيين، لافتا إلى سعيه لحل مشكلة تعثر مشروع تحويل الدور السابع بالنقابة إلى مركز تدريب عالمي للصحفيين.