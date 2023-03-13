خالد ميري لـ أحمد الطاهري: ترشحت نقيبا للصحفيين لتحقيق مطالب أعضاء الجمعية العمومية

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه ترشح نقيبا للصحفيين لتحقيق مطالب أعضاء الجمعية العمومية، «أنا عشت في النقابة 12 سنة، وبدأت اترشح منذ عام 2003 وأول مرة اترشح في انتخابات النقابة حصلت على 400 صوت، وفي 2011 شرفتني الجمعية العمومية واختارتني ثم في 2015 و2019 وأعطوني أعلى الأصوات».

12 سنة بمجلس النقابة

وأضاف ميري، خلال استضافته ببرنامح «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، «في الـ12 سنة في مجلس النقابة عشت كل الملفات التي يتحدث عنها الصحفيون، وأعي المشاكل التي لدينا وهي مشاكل صعبة ومتراكمة، ولدي رؤية أننا نستطيع أن نعمل وننجز في معظم هذه الملفات، واللي مش هنقدر نخلصه بالكامل على الأقل هنقدر ناخد فيه خطوة إيجابية للأمام».

نقابة مهنية

وتابع: «على الجانب الآخر هي نقابة مهنية ودورها الأساسي هو الصحافة، هي المهنة الوحيدة التي نعمل بها، وتفتح بيوتنا، وعملت بالصحافة منذ 33 عاما، وأنا طالب في أولى إعلام وذهبت إلى مجلة الشباب في الأهرام، وعندما أصبحت في الفرقة الرابعة طلب رئيس تحرير الأخبار من عميد كلية الإعلام، إرسال 5 طلاب للعمل بالأخبار فأرسلني ضمن أفضل 5 طلاب لديه».

واستطرد: «وقعدت 3 سنوات تحت التمرين وأعرف كيف يعاني الشباب، وفي أول 3 سنوات حصلت على جائزة نقابة الصحفيين ثلاث سنوات متتالية في تغطية قضايا الفساد، وعملت بكل الأعمال من نائب رئيس قسم حتى رئيس تحرير عام 2017».