الفنانة دينا حايك تعلن شفاءها من سرطان الثدي: «تعلمت الصبر»

أعلنت الفنانة دينا حايك، شفاءها من سرطان الثدي، وقالت في تصريحات عبر برنامج «حديث البلد» مع الإعلامية مني بو حمزة: «أنا شفيت، والشيء اللي اتعلمته إن دايما بنقول إن الصحة أهم شيء، بس ما بعرف إذا بنحسها، إذا بنعنيها أو بس، بنقولها بس هي بجد أهم شيء لأن أقل حاجة هي بتوقفك».

دينا حايك تعلن شفاءها من السرطان

وتابعت دينا حايك: «تعلمت الصبر لأن الفترة دي كانت محتاجة صبر وكتير طاقة إيجابية وأوقات بتعدى بوقت بتكوني تعبانة لأن ده جسمك طبيعي وعلى أد ما حاولت أكون إيجابية أوقات كتير جسمي خاني أكيد، والحاجة الصح اللي اتقالت إن الزعل بيتعب ده حقيقي جدا».

وتحدثت الفنانة دينا حايك، عن مراحل مرورها بالمرض، وكيف قاومته خلال الفترة الماضية، ومن وقف بجوارها.