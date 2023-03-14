خالد ميري لـ أحمد موسى: الزيادة الحالية للبدل الأعلى في نقابة الصحفيين والصرف بداية من أبريل

كشف الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، تفاصيل المفاوضات الصعبة التي قادها لمدة أسبوعين؛ من أجل زيادة معاش الصحين لـ 300 آلاف جنيه؛ مؤكدًا أنها الأعلى في نقابة الصحفيين، وسيتم صرفها بداية أبريل المقبل.

وقال ميري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه استطاع الحصول على أموال من وزارة المالية؛ لعمل نقلة حقيقية في مشروع العلاج؛ بعد الحصول على 6 ملايين جنيه؛ لدعم هذا المشروع.

بدل النقابة

وأضاف الكاتب الصحفي خالد ميري، مساء اليوم الثلاثاء، أن الصحفيين سيصرفون بدل النقابة بقيمة 3600 جنيه؛ من أول شهر أبريل المقبل، لافتًا إلى أنه قاتل من أجل الحصول على زيادة البدل الصحفي؛ من أجل دعم الصحفيين، وتعويضهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

زيادة البدل مرة أخرى

واستطرد رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم: «بدأت الشغلانة صحفي تحت التمرين 3 سنوات، وأعلم معاناة الصحفيين؛ وهناك مشكلة حقيقية إننا منلاقيش ورق بعد 6 أشهر، وهناك شائعات عن أني سأعمل على إلغاء بدل الصحفيين».

وتعهد الكاتب الصحفي خالد ميري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، ببذل المزيد من الجهد؛ من أجل زيادة البدل مرة أخرى، نافيًا أي شائعات تتردد عن عمله على إلغاء بدل الصحفيين.