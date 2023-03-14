أول مسلسل «ثلاثي الأبعاد» عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ «المحمية»

تأكيدًا على توجه «المتحدة للخدمات الإعلامية» لبناء وتطوير شخصية الطفل المصري، لم تكتف الشركة بعرض مسلسل «رسوم متحركة» واحد موجه للأطفال، بل حرصت على عرض أول عمل «ثلاثي الأبعاد» وهو مسلسل «المحمية» من إنتاج «هاشتاج».

طرق ذكية وابتكارية

وتعرض قناة «الحياة» فى رمضان المقبل، المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول سكان المحمية: «فرح وحمزة» حفيدي حارس المحمية. وتتعرض المحمية لخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية وابتكارية، وتحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.

أحمد خالد الشرقاوي يلعب دور الجد

المسلسل مكون 30 حلقة، مدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندي في دور حمزة، ولمى هاني بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوي، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسي دور حكيم، وهاني عبد الحي في دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزي، وإياد الجندي، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزي في شخصية «شارك» الشرير، ومعتز الشاذلي.

ويقول أحمد مهدي مخرج «المحمية» إن «العمل يتحدث عن توعية الأطفال بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الأسماك من الانقراض»، مشيرًا إلى أنه «انتهى من تسجيل الحلقات وحاليًا في مرحلة المونتاج استعداد لعرضه في موسم رمضان المقبل».

مسلسل «المحمية» من إخراج أحمد مهدي وحسين مجدي، وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج «هاشتاج» عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.