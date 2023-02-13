«المتحدة للخدمات الإعلامية» تطلق القناة الوثائقية بعد 6 أيام

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن موعد انطلاق القناة الوثائقية المصرية، والتي يتبقى 6 أيام فقط على بداية بثّها، حيث تتناول الأفلام الوثائقية المقرر تقديمها، عددا من المجالات، أبرزها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

القناة الوثائقية

تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الماضية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت تعيين الإعلامي أحمد الدريني، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد، رئيسًا للقناة الوثائقية.

انطلاق قناة «الوثائقية»

تنطلق قناة «الوثائقية»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثامنة مساء 19 فبراير المقبل، على تردد: 12303، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي / H.

وبثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «برومو» جديدا للقناة الوثائقية، وتطرق لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات؛ أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.