ترامب: علينا تغيير النظام في الولايات المتحدة الأمريكية لا في روسيا

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى إنهاء الصراع فورا والجلوس إلى طاولة المفاوضات بوساطة أمريكية، مشددا على ضرورة تغيير نظام جون بايدن كونه أوصل الولايات المتحدة للفوضى.

ترامب: إدارة بايدن أوصلتنا إلى هذه الفوضى

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم تغيير النظام في روسيا، خلال برنامج تاكر كارلسون Tonight على شبكة Fox News الأمريكية، قال ترامب: «كلا، بل يجب أن ندعم تغيير النظام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أكثر أهمية بكثير، فإدارة بايدن هي التي أوصلتنا إلى كل هذه الفوضى».

وعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإشارة مجددا إلى مخاطر الحرب النووية التي يراها حقيقية تماما، مؤكدا أن موسكو «لم تكن لتهاجم أوكرانيا أبدا لو كنت أنا الرئيس، ولم يكن لذلك حتى فرصة ضئيلة».

ترامب: الموت والدمار يجب أن ينتهيا الآن

كذلك دعا الرئيس الأمريكي السابق إلى سلام تفاوضي من قبل أوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال: «إن كلا الجانبين الآن مرهقان ومستعدان لعقد صفقة، يجب أن تبدأ الاجتماعات على الفور، وليس هناك وقت نضيعه، فالموت والدمار يجب أن ينتهيا الآن».