تعرف على مكونات كرتونة «كتف في كتف»: تكفي 5 أفراد لـ20 يوما

كشف أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري، مكونات كرتونة المواد الغذائية والتي سيتم توزيعها ضمن مبادرة «كتف في كتف»، لافتًا إلى أنها تحتوي على كل المكونات التي تلزم الأسرة المصرية مثل الأرز والمكرونة والفاصوليا واللوبيا والزيت والسمنة والشاي والصلصة والفول والجبنة والبلح، مشددًا على أنها تكفي الأسرة المصرية.

توزيع وجبات ساخنة على الأسر في البيوت

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن الكرتونة مستواها جيد وتكفي الأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد مدة لا تقل عن 20 يوما خلال شهر رمضان مؤكدًا أنها لائقة بكرامة المواطن.

بنك الطعام متواجد بأشكال مختلفة في رمضان

وأثنى رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري على المتطوعين من الشباب والفتيات، مؤكدًا أن لديهم حماسا غير عادي ولديهم حب للعطاء غير عادي بأعمار مختلفة وفي مراحل سنية مختلفة، معتبرًا أنهم «حاجة تفرح» وتبشر للخير في المستقبل وأن الشباب المصري بخير ويحب العطاء.